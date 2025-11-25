Με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στο Instagram τίμησε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη τη μνήμη του συζύγου της, Αντώνη Λυμπέρη, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του.

Η ίδια μίλησε για τη μεγάλη απουσία του εκδότη, αλλά και για τα «σημάδια» που νιώθει πως της στέλνει.

«ΕΝΑΣ χρόνος λατρεμένε μου Αντώνη σήμερα αργά το βράδυ Είσαι παντού , πουθενά αλλά δίνεις τα σημάδια σου πως δεν με εγκατέλειψες ποτέ! Μείνε μαζί μου, μείνε κοντά μας τα παιδιά κι εγώ συνεχίζουμε να ζούμε μαζί σου τιμώντας την μνήμη σου και τις επιθυμίες σου. Πάντα κοντά μας αιώνιε σύντροφε μου όπως μου έγραφες στις κάρτες σου», έγραψε στην ανάρτησή της η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ELENA MAKRI LIBERIS (@elenamakri)

govastiletto.gr -Αντώνης Λυμπέρης: Έδινε μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου – Η αποκάλυψη του Λιάγκα