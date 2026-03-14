Καλεσμένη στην εκπομπή “Spill The Tea” του Mad TV και στον Ανδρέα Ζωίτσα βρέθηκε η Έλενα Τσαγκρινού. Η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά στον χωρισμό της από τον Dj Stephan, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο.

«Έχουμε κρατήσει τις καλύτερες σχέσεις, χωρίς εγωισμό, διότι έχουμε πάνω απ’ όλα την ψυχολογία του παιδιού μας. Θέλουμε να είμαστε καλά και οι δύο, οπότε είμαστε ήρεμοι και μεγαλώνουμε τον Ηρακλή – τέσσερις μέρες εκείνος – τέσσερις μέρες εγώ και είμαστε ευτυχισμένοι», ανέφερε η Έλενα Τσαγκρινού για τον πατέρα του παιδιού τους.

«Είναι ένας κύκλος που έχει κλείσει, πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι φτάσουν στο πικ της σχέσης τους, δεν αρκούνται μετά στο να έχουν κάτι το μέτριο στη συνέχεια. Νομίζω αυτό έζησα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν το αποκορύφωμα. Είμαι πολύ ευγνώμων και θα τον αγαπώ για πάντα, με όλες τους τις επιλογές», κατέληξε η Έλενα Τσαγκρινού για τον χωρισμό της από τον Dj Stephan.

Το ζευγάρι που ήταν μαζί από το 2022 και τον Αύγουστο του 2024 απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον μικρό Ηρακλή, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Εξωτερική Φωτογραφία: NDP

govastiletto.gr -Dj Stephan: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον χωρισμό από την Έλενα Τσαγκρινού – «Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο»