Η Τζωρτζέλα Κόσιαβα έκανε σήμερα, Πέμπτη 8/1, στην εκπομπή Super Κατερίνα μεγάλες τηλεοπτικές αποκαλύψεις και μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, Πρωινό Σαββατοκύριακο, αλλά και μίλησε για την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη.

Αρχικά, μιλώντας για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και τις αλλαγές στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε: «Το περιμέναμε ότι η Ελένη Τσολάκη θα βρεθεί εκτός, έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος και στην Ελένη και στην ομάδα της, από εκεί και πέρα θα υπάρξει κάποια αντικατάσταση, ακούγεται το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου και της Μαρίας Αντωνά που ήταν μαζί το καλοκαίρι. Το θέμα είναι θα είναι 10-1 ή θα είναι το μεσημέρι; Γνωρίζω ότι ο Λευτέρης Κουμπαντάκης δεν θα είναι, όσο για τον Πέτρο Κωστόπουλο, είναι μια μονάδα μόνος του.

Έχει ένα συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Η Ελένη έχει συμβόλαιο, από εκεί και πέρα αν παρουσιάσει κάποιο άλλο πρότζεκτ, αυτό θα το δούμε. Δε γνωρίζω ότι έχει κάνει κάποιο δοκιμαστικό. Δεν είναι μόνο η εκπομπή της Ελένης που έχει πρόωρο τέλος, γνωρίζω πληροφορίες ότι και άλλες δύο εκπομπές θα τερματίσουν πιο σύντομα από τον Ιούλιο, το γνωρίζουν αυτοί που είναι στις εκπομπές. Τον Φλεβάρη το βλέπω να γίνεται αυτό».

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στην επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, λέγοντας: «Η Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει. Οι πληροφορίες είναι πολύ έγκυρες και πολύ σοβαρές. Εκτός αν γίνει η ανατροπή. Δεν ξέρω αν θα υπογράψει με τον ΑΝΤ1, θεωρώ όμως ότι θα την δούμε τον Σεπτέμβριο σε εκπομπή».

