Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Τα γενέθλιά της στην Ήπειρο γιόρτασε φέτος η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια που έκλεισε τα 56 της χρόνια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της στα Τζουμέρκα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Όπως εξομολογήθηκε η ίδια πλέον δεν μετράει χρόνια, αλλά στιγμές, και δηλώνει ευγνώμων για όσα βίωσε μέχρι τώρα. Παράλληλα, περιμένει όσα θα έρθουν στη ζωή της.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. ΥΓ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσή της.

Δείτε την ανάρτησή της:

