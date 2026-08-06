Μακριά από τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις και την πίεση της καθημερινότητας, η Ελένη Μενεγάκη ζει ένα από τα πιο χαλαρά καλοκαίρια της. Η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει αφοσιωθεί στις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, μαζεύοντας εικόνες και στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Μετά τις στάσεις της στη γραφική Νάξο και τη Νάπολη της Ιταλίας, σειρά είχε η Κεφαλονιά, συνεχίζοντας το ταξίδι της σε προορισμούς γεμάτους θάλασσα και ηρεμία.

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