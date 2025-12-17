Επιστροφή στο σπίτι που αγάπησε όλη η Ελλάδα! Η Ελένη Ράντου και ο Χάρης Ρώμας «άναψαν φωτιές» στο διαδίκτυο με μια κοινή τους λήψη από το εσωτερικό της παλιάς τους κατοικίας στο «Κωνσταντίνου και Ελένης». Οι δύο ηθοποιοί, κρατώντας τα λόγια τους ανά χείρας, φαίνεται πως ετοιμάζουν κάτι καινούργιο, κάνοντας τους πάντες να αναρωτιούνται αν το «reunion» που όλοι περίμεναν είναι πλέον γεγονός, 27 ολόκληρα χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς.

Η φωτογραφία δείχνει τους δύο πρωταγωνιστές της σειράς, με την εμφάνιση που έχουν στο σήμερα, κάνοντας τους τηλεθεατές να πιστέψουν πως πρόκειται για μια πραγματική εικόνα. Μάλιστα, στο στιγμιότυπο αυτό υπήρχε και τηλεοπτικό συνεργείο.

Η Ελένη Ράντου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, απάντησε για την εν λόγω φωτογραφία σχολιάζοντας πως η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που σε λίγο θα δημιουργούνται ταινίες και σειρές χωρίς να χρειάζεται να κάνουν γυρίσματα οι ηθοποιοί.

«Ήταν ΑΙ, νόμιζαν ότι ξαναγίνεται η σειρά. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι θα είναι πραγματικότητα. Ακούγεται ότι θα γίνονται και ταινίες χωρίς τους ηθοποιούς… τι να πω. Είναι τόσο μεγάλη προσομοίωση η ζωή μας που όλα είναι πιθανά», ανέφερε

