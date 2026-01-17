Μια νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης εγκαινιάζει η Ελεονώρα Μελέτη μέσω των social media. Η Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «προσωπικού δελτίου», με στόχο να κρατά τους ακολούθους της ενήμερους για το έργο, τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητές της στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Το μεγαλύτερό μου άγχος είναι να μαθαίνετε όλα όσα κάνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια από μέρους μου, η μεγαλύτερη όμως πρόκληση που αντιμετωπίζω είναι να μαθαίνετε εσείς τα νέα… Δυστυχώς δεν μπορώ να πιέζω συνέχεια κανάλια και εκπομπές για να βγω στον αέρα τους, είτε να γίνομαι φορτική σε κάποιους φίλους δημοσιογράφους / παρουσιαστές… που πάντα μου δίνουν χώρο, αλλά πόσο πια. Αντί λοιπόν για newsletters και δελτία τύπου που παρά πολλοί λαμβάνουν αλλά λίγοι και δημοσιεύουν… (σας ευχαριστώ, σας αγαπώ), σκέφτηκα λοιπόν να επιστρέψω στα “τηλεοπτικά” μετερίζια με την αρχική μου αρμοδιότητα. Αποφάσισα να κάνω συστηματικά ένα δικό μου δελτίο (και όχι μόνο) για να σας κρατώ ενήμερους. Από το επίθετό μου “μελέτη” έχω βγάλει αυτό που λέμε “από τη μύγα ξύγκι”!.

«Πρωινή Μελέτη, μεσημεριανή μελέτη, ώρα για μελέτη», μελέτησε το πλέον στέρεψα!

Είπα να το αναβαθμίσω σε διεθνές level και να το γυρίσω από μελέτη σε study!

Eurostudy λοιπόν ήταν η πρώτη ιδέα…Αλλά … μάντεψε! Για ακόμα μια φορά βρήκα τρόπο να πρωτοτυπήσω με το «Μελέτη» Euro Μελέτη λοιπόν! Ή για την ακρίβεια : euroMELETI it is! Έτσι, κ θα κρατώ ενήμερους όσους ενδιαφέρονται , κ πλέον δεν θα με ρωτάει κανείς αν μου λείπει η τηλεόραση! Ούτε θα πιέζω για να παίζω! Breaking news: Να ξέρετε θα επιστρέψω ΚΑΙ με κάτι ακόμα …», σημείωσε η Ελεονώρα Μελέτη.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή της:

