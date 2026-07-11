Η Ελισάβετ Μουτάφη αποκαλύπτει: «Είχα αρνηθεί το ρόλο της Κατερίνας Λέχου στο “Ευτυχισμένοι μαζί”»

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε αρνηθεί ένα ρόλο που της είχε προταθεί, ο οποίος έμεινε στην ιστορία και λατρεύτηκε από το κοινό, σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Η Ελισάβετ Μουτάφη παραδέχτηκε: «Έχω αρνηθεί ρόλο που τον έκανε άλλη ηθοποιός. Κακό δεν είναι να το πούμε, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι άκομψο για τη συνάδελφο. Και είναι και φίλη και σπουδαία ηθοποιός. Ευτυχισμένοι μαζί, Κατερίνα Λέχου, είναι φίλη μου. Είναι κουκλάρα, εξαιρετική ηθοποιός και πολύ καλό παιδί. Είχα μιλήσει με τον Γιάννη Μπέζο, αλλά είχα συμφωνήσει για το “Αν υπήρχες θα σε χώριζα”».

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