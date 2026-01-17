Σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση προχώρησε η Έλλη Κοκκίνου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», φέρνοντας στο φως άγνωστα παρασκήνια της καριέρας της. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αποκάλυψε τον λόγο που είπε “όχι” στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, συνδέοντας την απόφασή της με την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος δύο μηνών, χωρίς όμως να το έχει ανακοινώσει δημόσια. Παρ’ όλα αυτά, στο ραντεβού που έγινε για τον διαγωνισμό, επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά και να ξεκαθαρίσει πως δεν μπορούσε να συμμετάσχει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αν πήγαινα στη Eurovision θα πήγαινα με το “Μασάι”, μόνο και μόνο για την εισαγωγή, νομίζω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών, δεν το έλεγα καν ότι ήμουν έγκυος. Το είπα βέβαια στον Τζώνη Καλημέρη, που με είχε καλέσει και πήγα στο ραντεβού. Μου είπαν νομίζω να το σκεφτώ για την επόμενη χρονιά, αν θα με ενδιέφερε, αλλά επειδή τότε ακόμα για να πας στη Eurovision, έπρεπε να κάνεις ένα πρόμο τουρ, έλειπες από το σπίτι και εγώ δεν ήθελα να αφήσω το παιδί μου για τόσο διάστημα».

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι σήμερα δεν θα σκεφτόταν καν μια συμμετοχή στη Eurovision, καθώς θεωρεί ότι ο θεσμός έχει αλλάξει: «Τώρα δεν θα πήγαινα, ως θεσμός πλέον δεν πιστεύω ότι έχει το ίδιο ενδιαφέρον, δεν πάει αναγκαστικά καλά το καλό τραγούδι, ενώ παλιά ήταν διαφορετικά».

