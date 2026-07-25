Η Έλλη Κοκκίνου γιόρτασε χθες, Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκλεισε τα 56 της χρόνια και επέλεξε να γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα με ένα χαλαρό πάρτι, γεμάτο χαμόγελα, μουσική και ευχές.

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από τη βραδιά, η Έλλη Κοκκίνου ποζάρει ευδιάθετη δίπλα στους φίλους της – ανάμεσά τους η Δέσποινα Καμπούρη και η Δήμητρα Λαζαράτου – δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της γιορτής.

Φυσικά, δεν έλειψε η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, ενώ η τραγουδίστρια έσβησε τα κεράκια της μέσα σε ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elli Kokkinou (@ellikokkinou)

Η Έλλη Κοκκίνου διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, συνεχίζοντας τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, ενώ φροντίζει παράλληλα να αφιερώνει χρόνο στους ανθρώπους που αγαπά. Τα γενέθλιά της αποτέλεσαν την ιδανική αφορμή για μια όμορφη βραδιά, με τις ευχές των φίλων της να τη συνοδεύουν στο νέο κεφάλαιο της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Kampouri (@despinakampouri)

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