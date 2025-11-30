Η Έλλη Στάη απαθανατίστηκε, το βράδυ της Τετάρτης 26/11, μαζί με τον σύντροφό της, Νίκο Μουνδρέα.

Το ζευγάρι πήγε στο γήπεδο Καραϊσκάκη προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη League Phase του UEFA Champions League.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Έλλη Στάη και ο Νίκος Μουνδρέας είναι εδώ και αρκετά χρόνια μαζί, και έχουν κάνει ελάχιστες κοινές εμφανίσεις, κρατώντας την ιδιωτική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε φωτογραφίες:

