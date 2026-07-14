Η Ελληνίδα μουσικός Ρόζα Φραγκοράπτη αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της The Odyssey, εξηγώντας πώς η αρχαία ελληνική λύρα έγινε βασικό στοιχείο της μουσικής ταυτότητας της παραγωγής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnew, η ίδια έλαβε ένα λιτό email χωρίς να γνωρίζει ούτε το πρότζεκτ, ούτε τους συντελεστές.

Όταν έφτασε στο στούντιο, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, κάτι που χαρακτήρισε μεγάλη έκπληξη.

Συμμετείχε ως λυρίστρια και μουσικολόγος στη δημιουργία της μουσικής της ταινίας.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική επιλογή της παραγωγής: το soundtrack βασίζεται αποκλειστικά σε δύο αρχαία ελληνικά όργανα: τη λύρα για όλα τα έγχορδα μέρη & τον αυλό για όλα τα πνευστά.

Όπως εξήγησε, δεν χρησιμοποιούνται συμφωνικές ορχήστρες ή μεγάλες, «επικές» ενορχηστρώσεις. Αντίθετα, η μουσική ακολουθεί μια μινιμαλιστική προσέγγιση, αξιοποιώντας τους αυθεντικούς ήχους των δύο αυτών οργάνων, επιλογή που συνδέεται συμβολικά με τον κόσμο των ομηρικών επών.

Η Ρόζα Φραγκοράπτη σημείωσε ακόμη, ότι πρόκειται για ένα απαιτητικό εγχείρημα, καθώς τόσο η αρχαία λύρα, όσο και ο αυλός αποτελούν αντικείμενο σύγχρονης μουσικολογικής έρευνας και ανακατασκευής, γεγονός που έκανε τη συμμετοχή της ιδιαίτερα δημιουργική, αλλά και απαιτητική.

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