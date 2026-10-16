Την επιθυμία της να αναλάβει τη θέση της επόμενης πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα εξέφρασε η ελληνοαμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Ντέμπι Ματενόπουλος (Debbie Matenopoulos).

Η πρώην συμπαρουσιάστρια της δημοφιλούς εκπομπής «The View» ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης μια διαδικτυακή «εκστρατεία» στα social media, διεκδικώντας τη θέση έναντι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ξεκαθαρίζοντας πως η πρότασή της είναι απόλυτα σοβαρή.

Τι είπε η Matenopoulos

«Πρώτον, μιλάω τη γλώσσα – ήταν η μητρική μου πριν καν μάθω αγγλικά. Δεύτερον, έχω ελληνικό διαβατήριο», δήλωσε η Matenopoulos και πρόσθεσε ότι διατηρεί σπίτια στην Ελλάδα, μιας και «όλη η ευρύτερη οικογένειά της ζει εκεί».

«Καταλαβαίνω την πολιτική, την κυβέρνηση, τον κόσμο… και πραγματικά λατρεύω τη χώρα», σημείωσε.

Ωστόσο, το προσόν που την κάνει να ξεχωρίσει από κάθε άλλο υποψήφιο είναι άλλο: «Έχω γράψει δύο εξαιρετικά επιτυχημένα best seller βιβλία ελληνικής μαγειρικής», ανέφερε, προσθέτοντας: «Επιπλέον, διατηρώ μια πολύ επιτυχημένη σειρά ελληνικών καλλυντικών».

«Χωρίς να θέλω να προσβάλω την Κίμπερλι», συμπλήρωσε, «δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα για να γίνει κανείς πρέσβης. Αρκεί να είσαι επιχειρηματίας, πετυχημένος στον χώρο σου ή απλώς χορηγός πολιτικών εκστρατειών. Όλη η εμπειρία μου στη δημοσιογραφία και τη ζωντανή τηλεόραση με έχει προετοιμάσει για αυτή τη θέση πολύ καλύτερα από τους περισσότερους», δήλωσε στο Page Six.

«Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει καριέρα στην πολιτική για να τα καταφέρεις…»

«Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει καριέρα στην πολιτική για να τα καταφέρεις… Έχω 30 χρόνια εμπειρίας στην ζωντανή τηλεόραση. Αυτό σημαίνει πάνω από 10.000 ώρες ομιλίας μπροστά σε τεράστιο κοινό, αλλά και μια ικανότητα να ενώνω τους ανθρώπους και να τους κάνω να νιώθουν ότι τους ακούει κάποιος».

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Η Matenopoulos αποκάλυψε ότι φίλοι της έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Donald Trump για χάρη της, ενώ η ίδια δέχεται ήδη ερωτήσεις για το πώς θα εκπροσωπούσε τη διακυβέρνησή του διεθνώς. «Δεν πρόκειται για κάποιο πολιτικό κόμμα ή για μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πρόκειται για το χτίσιμο στέρεων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, που θα κρατήσουν πολύ περισσότερο από τη θητεία οποιουδήποτε στον Λευκό Οίκο», τόνισε.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κράτησε αποστάσεις από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφού της ζήτησε να παραιτηθεί εν μέσω κατηγοριών ότι πίεζε δωρητές να της πληρώσουν προσωπικούς λογαριασμούς, ισχυρισμούς που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τη σχέση του μαζί της, παρόλο που κάποτε ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τζούνιορ. «Νομίζω πως έβγαινε με τον γιο μου πριν από καιρό», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αυτή την εβδομάδα. «Πήγε στην Ελλάδα και έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε».

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