Το «The Voice of Greece» επέστρεψε για ακόμα μία εβδομάδα στους δέκτες μας με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή και να διεκδικούν μία θέση στα cross battles.

Στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του talent show ο Γιώργος Μαζωνάκης υποδέχθηκε στη σκηνή του «The Voice» έναν από τους ταλαντούχους καλλιτέχνες της νέας γενιάς: τον Good Job Nicky.

Ο νεαρός καλλιτέχνης και γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη ανέβηκε στη σκηνή και τον ακούσαμε πρώτη φορά σε ελληνικό στίχο να ερμηνεύει τον «Αύγουστο» του Νίκου Παπάζογλου.

Δείτε την καθηλωτική ερμηνεία του:

Και αφού έκανε την αρχή, το επόμενο βήμα ήταν ο αμανές στο «Ξημερώνει Πάλι» που τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Good Job Nicky είναι καλεσμένος στη σκηνή του The Voice καθώς το 2023, ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον είχε υποδεχτεί στη σκηνή και η μουσική τους συνάντηση ήταν αξέχαστη!

govastiletto.gr -Σοφία Αλιμπέρτη: Ο γιος της, Good Job Nicky της κάνει μαθήματα φωνητικής – Δείτε το απολαυστικό βίντεο