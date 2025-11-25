Πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα 24 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του νέου καταστήματος ομορφιάς των Δημήτρη Αλεξάνδρου και Κίμωνα Χατζηγεωργίου στη Νέα Σμύρνη.

Καλοί φίλοι και συνεργάτες του επιχειρηματία και μοντέλου έδωσαν φυσικά το παρών για να τον στηρίξουν. Ανάμεσά τους και η Δήμητρα Αλεξανδράκη, με την οποία τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως περνούσαν μια κρίση στη φιλία τους.

Να θυμίσουμε ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γνωρίστηκαν το 2009 και μέχρι και πριν από λίγους μήνες οι σχέσεις τους ήταν άριστες.

Το πρώτο «σήμα» για τη ρήξη ήρθε μέσα από τα social media, όταν διαπιστώθηκε ότι οι δύο πρώην φίλοι σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram.

«Όταν έχεις εκτεθεί στα media και κάνεις μια δουλειά, είναι φυσιολογικό να αναρωτιούνται τι γίνεται και στην προσωπική σου ζωή. Αν δε θέλεις, μπορείς να απομακρυνθείς, να μην πηγαίνεις ούτε σε event, να μην κάνεις δημόσιες εμφανίσεις και να πηγαίνεις μόνο για camping» είχε πει η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον καλό της φίλο.

Ωστόσο σε δηλώσεις της τον περασμένο Οκτώβριο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη τόνισε πως: «Δεν απαντάω για την Ιωάννα, αρνούμαι. Ούτε για τον Δημήτρη. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τους ίδιους. Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά. Είμαι καλά και με τους δύο».

Το παρών στη χθεσινή ιδιαίτερη μέρα για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου έδωσε και η Ρία Ελληνίδου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στα εγκαίνια του καταστήματος ομορφιάς, ωστόσο αρνήθηκε να φωτογραφηθεί.

Η αποκάλυψη για την παρουσία της έγινε μέσα από το προφίλ του Χάρη Σιανίδη στο Instagram.

Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες, οι φήμες θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου να είναι ζευγάρι, μέχρι και σήμερα όμως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

Μπορεί οι δυο τους να μη θέλουν να δώσουν δικαιώματα για την προσωπική ζωή τους, ωστόσο με αυτόν τον τρόπο η τραγουδίστρια έδειξε τη στήριξη της στον επιχειρηματία για το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τα χθεσινά εγκαίνια:

