Η Emma Stone έγραψε ιστορία στα Oscars 2026, καθώς έγινε η νεότερη γυναίκα που φτάνει τις 7 συνολικές υποψηφιότητες, και έτσι, “σπάει” το ρεκόρ που κατείχε η Meryl Streep από το 1988.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και η Stone ήταν ξανά μεταξύ των τιμώμενων.

Η ηθοποιός προτάθηκε για Α’ Γυναικείο Ρόλο για την ερμηνεία της στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», ενώ είναι επίσης υποψήφια και ως παραγωγός, καθώς η ταινία διεκδικεί το Oscar Καλύτερης Ταινίας.

Οι δύο αυτές υποψηφιότητες ανεβάζουν το σύνολο των υποψηφιοτήτων της Stone σε επτά, καθιστώντας την, σε ηλικία 37 ετών, τη νεότερη γυναίκα που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό στην ιστορία των Oscars.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Meryl Streep, η οποία είχε λάβει την έβδομη υποψηφιότητά της σε ηλικία 38 ετών, το 1988.

Η Streep ξεχωρίζει ωστόσο στην ιστορία των Oscars, με συνολικά 21 υποψηφιότητες και τρεις νίκες: Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1980 για το «Kramer vs. Kramer», Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1983 για το «Sophie’s Choice» και Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2012 για το «The Iron Lady».

Οι προηγούμενες υποψηφιότητες της Stone περιλαμβάνουν Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2015 για το «Birdman» και Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2019 για το «The Favourite», ενώ είχε επίσης λάβει υποψηφιότητα ως παραγωγός όταν το «Poor Things» ήταν υποψήφιο για Καλύτερη Ταινία το 2024.

Έχει κερδίσει επίσης δύο φορές το Oscar Α’ Γυναικείου Ρόλου, το 2017 για το «La La Land» και το 2024 για το «Poor Things».

Σε δήλωσή της στη New York Post μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, η Stone ανέφερε ότι ευχαριστεί την Ακαδημία για τις υποψηφιότητες και όλους όσους εργάστηκαν στο «Bugonia».

Υπογράμμισε την αξία της συνεργασίας της με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο και τόνισε ότι η αναγνώριση ανήκει επίσης στον συμπρωταγωνιστή της Jesse Plemons, το cast, το συνεργείο και τους παραγωγούς.

