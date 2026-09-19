Με απόλυτη επιτυχία και παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, ολοκληρώθηκε η φιλανθρωπική βραδιά του MDA Ελλάς στη Στοά Αρσακείου.

230 προσκεκλημένοι από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο έδωσαν το «παρών» στον ιστορικό αυτό χώρο της Αθήνας, στηρίζοντας έμπρακτα τη Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Έμυ Λιβανίου, η οποία ξεχώρισε για την κομψή της εμφάνιση με ένα λαμπερό μίνι φόρεμα σε άλφα γραμμή, συνδυασμένο με ψηλοτάκουνα πέδιλα. Η Πρόεδρος του MDA Ελλάς, Βάνα Λαβίδα, ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστική είναι η στήριξή τους στην παροχή ολιστικής φροντίδας και πρωτοποριακών θεραπειών στους ασθενείς.

govastiletto.gr -Έμυ Λιβανίου: Η λαμπερή εμφάνιση με τα παιδιά της στον γάμο του αδελφού της σε πολυτελές θέρετρο της Μεσσηνίας