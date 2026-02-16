Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Τελικού της Eurovision.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής αναφέρθηκε αρχικά στη συνεργασία και στο κλίμα της βραδιάς, δηλώνοντας: «Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο της διοργάνωσης, εμφανίστηκε ενοχλημένος.

«Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς και για το τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς», απάντησε χαρακτηριστικά on camera.

Η αντίδρασή του σχολιάστηκε έντονα, καθώς ο ίδιος επέλεξε να εστιάσει αποκλειστικά στο καλλιτεχνικό κομμάτι της βραδιάς και όχι σε όσα συνέβαιναν εκτός του χώρου της εκδήλωσης.

