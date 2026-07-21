Από τότε που ο Lionel Messi υπέγραψε στην Inter Miami, το 2023, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Antonela Roccuzzo και τα τρία παιδιά τους εγκαταστάθηκαν σε ένα παλάτι στη Φλόριντα. Μια έπαυλη στο Bay Colony, μια από τις πιο ιδιωτικές και περιζήτητες περιοχές στο Φορτ Λόντερντεϊλ, βόρεια του Μαϊάμι.

Μάλιστα σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, το ζευγάρι αγόρασε το ακίνητο για 10,75 εκατομμύρια δολάρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Αυτό το εντυπωσιακό ακίνητο προσφέρει όλα όσα χρειαζόταν η οικογένεια: πολυτέλεια, ιδιωτικότητα, άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και άφθονο χώρο για να απολαύσει με τα τρία παιδιά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Μιλάμε για μια κύρια κατοικία περίπου 975 τ.μ. χτισμένη σε οικόπεδο περίπου 1.765 τ.μ., ωστόσο ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατά της είναι η πρόσβαση σε μια ιδιωτική ακτογραμμή μήκους 50 μέτρων και δύο μεγάλες αποβάθρες έτοιμες για σκάφη αναψυχής.

Η έπαυλη διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου 150 τ.μ. με ιδιωτικό μπάνιο, εννέα πλήρη μπάνια και μια τουαλέτα επισκεπτών. Διαθέτει επίσης μια μεγάλη κουζίνα ιταλικού στιλ, γυμναστήριο, spa, γυμναστήριο και γκαράζ για πολλά αυτοκίνητα.

Ο κήπος και ο εξωτερικός χώρος αποτελούν το κύριο αξιοθέατο του καταλύματος. Η πισίνα υπερχείλισης περιβάλλεται από ευρύχωρες βεράντες, ιδανικές για χαλάρωση ή για οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Επιπλέον, οι περιποιημένοι χλοοτάπητες συνδυάζονται με φοίνικες και τροπική βλάστηση χαρακτηριστική της Νότιας Φλόριντα, μαζί με αποβάθρες, δημιουργώντας μια ιδιωτική ατμόσφαιρα που θυμίζει resort.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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