Με αφορμή τα σχόλια που δέχεται η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την προβολή της πίστης της, η Σοφία Μουτίδου πήρε θέση στο θέμα μέσω της εκπομπής Real View. Αναφερόμενη στις δηλώσεις της Σταματίνας το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, η Σοφία Μουτίδου ξεκαθάρισε τη δική της στάση, τονίζοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με τον Θεό, είμαι εντελώς άθεη».

Τότε η Βάνα Μπάρμπα που ήταν καλεσμένη στο πλατό, πήρε την ευκαιρία και για να την πειράξει την προειδοποίησε ότι θα φύγει από το πλατό όπως ακριβώς έκανε πριν από λίγες ημέρες ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Α, γιατί Σοφία; Γιατί ρε Σοφία; Θα φύγω σαν τον Αποστόλη, γιατί τα κάνεις αυτά;», είπε με χιούμορ η Βάνα Μπάρμπα με τη Σοφία Μουτίδου να απαντά: «Φύγετε!».

Να θυμίσουμε ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του Happy Day τα σχόλια που δέχθηκε η ίδια στα social media για το πρόσφατο ταξίδι που έκανε στη Μυτιλήνη.

«Είχα πάει πριν από έναν μήνα περίπου στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες στα social media. Έτυχε, λοιπόν, να μου γράψουν κάποιοι σε μηνύματα ότι “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην την διαφημίζεις”. Διαφωνώ.

Εγώ είμαι της λογικής ότι όπως μιλάς για κομμάτι της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί, από την άλλη, αυτό είναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα», είπε η παρουσιάστρια.

govastiletto.gr -Βάνα Μπάρμπα: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τι προκάλεσε το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη