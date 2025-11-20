Η Δήμητρα Ματσούκα, συνελήφθη την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το βράδυ, μετά από έλεγχο της τροχαίας σε μπλόκο στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε πάνω από το όριο ταχύτητας και διαπιστώθηκε πως ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το όχημά της δεν είχε ούτε πινακίδες και η ίδια δεν είχε ούτε δίπλωμα, καθώς της το είχαν αφαιρέσει λίγες μέρες πριν.

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, παρέχοντας λεπτομερή εξήγηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα

«Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, η ΜΑΤΣΟΥΚΑ Δήμητρα του Δημητρίου και της Ελένης ,γεν. 19/01/1974 στην Αθήνα, κατά παράβαση του άρθρου 290Α του Π.Κ. «Επικίνδυνη οδήγηση» και των αρ. 98,46 και 94 του Ν. 5209/25 περί Κ.Ο.Κ. ήτοι «Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης» ,«Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης» και «Στέρηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας». Ειδικότερα αναφέρεται ότι, ο ανωτέρω συλληφθείς κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο, επί της οδού Αθηνάς, στο ύψος της οδού Δανάης και να κινείται με ταχύτητα (97) χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των (50) χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά (47) χλμ/ώρα, μετρηθείς με φορητή συσκευή ελέγχου ταχύτητας RADAR, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οδηγός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί την 10/10/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και δεν είχε και πινακίδες, οι οποίες αφαιρέθηκαν την 16/11/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Προανάκριση ενεργείται από το Α΄Τ.Τ. Ν/Α Αττικής. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλης στην ηθοποιό, με θετικό αποτέλεσμα (ποσοστό πρώτης μέτρησης 0,42mg/l και ποσοστό δεύτερης μέτρησης 0,38mg/l). Τέλος, η ανωτέρω οδηγός προσήχθη στην έδρα του Α΄ Τ.Τ. Ν/Α Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία»

