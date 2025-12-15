Η Δανάη Μπάρκα, συνοδευόμενη από τον Άρη Καβατζίκη και τον σύντροφό της, επέστρεψε πρόσφατα από ένα ταξίδι στη Σουηδία και συναντήθηκε με την κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την απουσία της από την τηλεόραση, τονίζοντας πως της λείπει η καθημερινότητα του τηλεοπτικού πλατό όσο εργαζόταν στο «Πάμε Δανάη», αλλά δεν ανησυχεί για την επιστροφή της στον αέρα.

«Δεν μου λείπει το πλατό! Μου λείπει η καθημερινότητα, αλλά μέχρι εκεί. Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή στο Open; Εγώ δεν την ακούω. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», ανέφερε η Δανάη Μπάρκα.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μου αρέσει η τηλεόραση, την αγάπησα και μακάρι να ξαναγίνει δική μας με χρόνια με καιρούς… Δεν ξέρω με τι θα ήθελα να επιστρέψω, όταν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει».

