Στην Αθήνα επέστρεψε χθες, Πέμπτη, η Άννα Βίσση από το Παρίσι, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν νεότερες εξελίξεις στη διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα. Η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο πρώην καλλιτεχνικό ζευγάρι φαίνεται να διανύει μια περίοδο ύφεσης, μετά τα καταιγιστικά γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεδομένου ότι η τραγουδίστρια δεν θα εμφανιστεί φέτος στη σκηνή καθώς το «Arena» δεν είναι έτοιμο, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται πλέον στα νέα της τραγούδια και στα πρώτα της βήματα στη «μετά Καρβέλα» εποχή.

Τα τραγούδια του συνθέτη που ηχογραφούσε ή έχει ηχογραφήσει μπαίνουν οριστικά στο ντουλάπι μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα έγραψε ο συνθέτης στην δεύτερη δήλωσή του. Εκεί όπου ξεκαθάρισε ότι η Άννα «έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε μελλοντικής μας συνεργασίας».

Η δήλωση κατέληγε με την φράση «…χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

Όπως όλα δείχνουν αυτό φέρεται να πράττει η ερμηνεύτρια αν και κάποια σενάρια από αυτά που κυκλοφορούν ότι μπορεί να της γράψει τραγούδια ο Έλτον Τζον – ο οποίος τραγούδησε στο πάρτι για την βάπτιση του Κούστα junior στο Κάπρι – ηχούν εξωπραγματικά.

Ο Γιώργος Σαμπάνης στο επίκεντρο

Τις δύο τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι το περιβάλλον της Άννας Βίσση φέρεται να προσέγγισε τον πιο επιτυχημένο τραγουδοποιό των τελευταίων ετών Γιώργο Σαμπάνη, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του. Αν, δηλαδή, μπορεί να καταπιαστεί άμεσα και να γράψει νέα τραγούδια για την Άννα Βίσση, η οποία αναζητάει πλέον τον συνθέτη ή τους συνθέτες με τους οποίους θα πορευθεί.

Ο Γιώργος Σαμπάνης είναι υπεύθυνος για κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη όπως το «Ώρες μικρές», τον «Έκπτωτο άγγελο» του Νίκου Οικονομόπουλου και το «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου, ενώ έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως είναι ο Γιάννης Πάριος και ο Πασχάλης Τερζής.

Αυτή την περίοδο συνεργάζεται με την Ελεονώρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Οικονομόπουλο που ηχογραφούν τα νέα τραγούδια που τους έχει δώσει.

Το περιβάλλον της Άννας Βίσση φέρεται να έχει προσεγγίσει τουλάχιστον τρεις συνθέτες προκειμένου να βολιδοσκοπήσει κατά πόσο θα μπορούσαν να ασχοληθούν άμεσα με την νέα δισκογραφική διαδρομή που καλείται να χαράξει πλέον η Άννα.

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