Η Eurovision αντιμετωπίζει μια κρίσιμη στιγμή, καθώς την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) θα αποφασίσουν αν θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2026.

Ορισμένα κράτη έχουν απειλήσει ότι θα αποσυρθούν από τον διαγωνισμό, εάν το Ισραήλ επιτραπεί να συμμετάσχει, επικαλούμενα ανησυχίες για τις συνέπειες του πολέμου στη Γάζα.

Τα μέλη της EBU συζητούν νέους κανόνες που στοχεύουν στην αποτροπή εξωτερικών επιρροών στη διαδικασία βαθμολόγησης, μετά από την έντονη αντιπαράθεση που προκλήθηκε φέτος για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Εάν οι κανόνες δεν θεωρηθούν επαρκείς, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί της Σλοβενίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας και Ολλανδίας έχουν προειδοποιήσει για μποϊκοτάζ, επικαλούμενοι τις εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες στην περιοχή της Γάζας.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης αυτών των χωρών θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την τηλεθέαση και τις χορηγίες του διαγωνισμού, που παρακολουθούν περίπου 150 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Φέτος, επικριτές κατηγορούν το Ισραήλ ότι προώθησε άδικα την κατάταξη της Γιουβάλ Ραφαέλ, η οποία είναι επιζώσα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από μέλη της Χαμάς.

Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με διεθνή εκστρατεία δυσφήμισης.

Η EBU τονίζει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα διασφαλίσουν την ουδετερότητα και την αμεροληψία του διαγωνισμού, ενώ ο ειδικός της Eurovision, Πολ Τζόρνταν, χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «στιγμή ορόσημο» για την Ένωση.

Ορισμένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, όπως το RTL του Λουξεμβούργου και το NRK της Νορβηγίας, εκφράζουν θετική στάση απέναντι στις αλλαγές, αλλά μια πιθανή ψηφοφορία κατά της συμμετοχής του Ισραήλ ενδέχεται να οδηγήσει χώρες όπως η Γερμανία να αποσυρθούν.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της EBU και θεωρεί τις συζητήσεις περί αποκλεισμού αδικαιολόγητες.

Πηγή: reuters.com& timesofisrael.com

