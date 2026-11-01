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Η Εύα Καϊλή σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο κέντρο της Αθήνας

Πλέον δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σύμβουλος στρατηγικών επενδύσεων...
Βασίλης Κοντζεδάκης
01.11.2026 | 08:30 UPD:01.11.2026, 08:00
Η Εύα Καϊλή σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο κέντρο της Αθήνας

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Η πρώην ευρωβουλευτής, που πλέον έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καταγράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου σε μεσημεριανή έξοδό της στο κέντρο της Αθήνας, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της εδώ και καιρό.

Η Εύα Καϊλή, που τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου γιόρτασε τα 48α γενέθλιά της, πλέον δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σύμβουλος στρατηγικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Εύα Καϊλή μένει με την οικογένεια της, τον σύντροφό της, Francesco Giorgi, και την 5,5 χρόνων κόρη τους, Αριάδνη, στα βόρεια προάστια.

«Η πολιτική παραμένει το μεγαλύτερο πάθος μου. Προτεραιότητά μας ήταν πάντα να προσφέρουμε μια ευτυχισμένη και σταθερή ζωή στην κόρη μας».

 

govastiletto.gr – Εύα Καϊλή: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας – Φωτογραφίες

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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