Η Εύα Καϊλή σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο κέντρο της Αθήνας

Η Εύα Καϊλή, που τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου γιόρτασε τα 48α γενέθλιά της, πλέον δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σύμβουλος στρατηγικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Εύα Καϊλή μένει με την οικογένεια της, τον σύντροφό της, Francesco Giorgi, και την 5,5 χρόνων κόρη τους, Αριάδνη, στα βόρεια προάστια.

«Η πολιτική παραμένει το μεγαλύτερο πάθος μου. Προτεραιότητά μας ήταν πάντα να προσφέρουμε μια ευτυχισμένη και σταθερή ζωή στην κόρη μας».

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Φωτογραφίες: NDP Photo Agency