Η Ευαγγελία Αραβανή και ο σύζυγός της, Σπύρος Λάζαρης πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση, και βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο Nox για μια βραδιά διασκέδασης.

Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο, που έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ και να απέχει από την τηλεόραση, έκανε μια εξαίρεση και απόλαυσε τη βραδινή της έξοδο μαζί με τον επιχειρηματία σύζυγό της.

Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση, να ποζάρει χαμογελαστό μαζί με ένα ακόμη άνδρα της παρέας του.

Για την περίσταση, η Ευαγγελία Αραβανή επέλεξε ένα casual chic σύνολο, συνδυάζοντας ένα λευκό T-shirt με μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι και ψηλές μαύρες μπότες. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς, ενώ το διακριτικό μακιγιάζ της ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της.

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Λάζαρης επέλεξε ένα ριγέ πουκάμισο σε λευκές και κόκκινες αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με γκρι παντελόνι, δημιουργώντας ένα κομψό αλλά χαλαρό σύνολο.

Η Ευαγγελία Αραβανή και ο Σπύρος Λάζαρης παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2025 στη Φιλοθέη, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε μακριά από τη μεγάλη δημοσιότητα. Την ίδια ημέρα βάφτισαν και τον γιο τους, Άγγελο, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2024.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, πραγματοποιώντας επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις.

govastiletto.gr – Σπύρος Λάζαρης: Σπάνια βραδινή εμφάνιση για τον σύζυγο της Ευαγγελίας Αραβανή – Πού τον πετύχαμε;