Η Evangelia, μια από τις πιο δυναμικές και διεθνώς ανερχόμενες Ελληνίδες pop artists της γενιάς της, ανακοινώνει το The PARÉA Tour, τη νέα της διεθνή περιοδεία που θα ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, μεταφέροντας σε κάθε στάση τη δική της σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής pop κουλτούρας.

Στις 4 Οκτωβρίου, η Evangelia ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του VogClub Athens, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο live project της μέχρι σήμερα.

Το PARÉA Tour αποτελεί το δεύτερο official Live Nation tour της καλλιτέχνιδας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή διεθνή της ανάπτυξη. Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Λονδίνο, καθώς και το PARÉA experience στην Αθήνα.

Γεφυρώνοντας πολιτισμούς, γλώσσες και γενιές, η Evangelia επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι μια διεθνής Greek pop artist. Μεγαλωμένη ανάμεσα στην Αμερική και την Ελλάδα, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα που συνδυάζει σύγχρονες pop επιρροές με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, φέρνοντας έναν ήχο που ξεχωρίζει τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Με εκατομμύρια streams και κατακτώντας την κορυφή των charts με viral επιτυχίες όπως τα «Fotiá», «Alitheia?!», «Vradia», «Vále» και «PARÉA» έχει καταφέρει να χτίσει ένα πιστό κοινό που αναγνωρίζει στον ήχο και την εικόνα της μια νέα, σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής μουσικής ταυτότητας.

Στο VogClub Athens, η Evangelia έρχεται να παρουσιάσει ένα live εμπνευσμένο από την πραγματική έννοια της παρέας, έναν κόσμο όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες και τη διαχρονική γοητεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μια μοντέρνα προσέγγιση.

Μέσα από μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και κινηματογραφική αφήγηση, το κοινό θα γίνει μέρος μιας εμπειρίας που γιορτάζει τη χαρά της συνύπαρξης και τη μαγεία του να μοιράζεσαι τη στιγμή με τους ανθρώπους σου. Για μία βραδιά, το VogClub Athens μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου όλοι γίνονται μία μεγάλη παρέα, όπου η μουσική ενώνει διαφορετικές ιστορίες και όπου όλοι συμμετέχουν σε μια κοινή εμπειρία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και ελληνικό χρώμα, παρέα με special guests έκπληξη.

Κλείστε το εισιτήριό σας στο www.more.com

“Paréa isn’t just a word, it’s the people you make memories with and that’s exactly what this tour is about I promise to make every show a night you’ll never forget ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΠΑΣ’ ΤΑ!!” – Evangelia

govastiletto.gr – Αποκλειστικό! Τρυπώσαμε στις πρόβες της Evangelia λίγο πριν την παγκόσμια περιοδεία του «Paréa Tour» – Όλα όσα μας αποκάλυψε