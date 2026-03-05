Η Ευαγγελία Πλατανιώτη, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι το πάθος της για το άθλημα δεν σταματά ποτέ, ούτε καν στις διακοπές της.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Γαλλία, και συγκεκριμένα σε ένα χωριό στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, μαζί με φίλες της, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές ξεκούρασης και χειμερινές δραστηριότητες στο χιόνι. Ανάμεσα σε βόλτες, χειμερινά σπορ και χαλαρές στιγμές, η πρωταθλήτρια δεν θα μπορούσε να μείνει για πολύ μακριά από την προπόνηση.

Παρά το τσουχτερό κρύο και τα παγωμένα νερά, η Ευαγγελία Πλατανιώτη αποφάσισε να κάνει ένα μικρό πρόγραμμα προπόνησης, δείχνοντας την αγωνιστική της διάθεση και την αφοσίωση που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Μοιράστηκε την εμπειρία της με μια δημοσίευση στο Instagram, όπου την είδαμε να κάνει μερικές κινήσεις καλλιτεχνικής κολύμβησης, αποδεικνύοντας ότι για ένα αθλητή υψηλού επιπέδου η προπόνηση είναι τρόπος ζωής. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «𝑼𝒏𝒕𝒂𝒎𝒆𝒅..❄️», δηλώνοντας ασταμάτητη.

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τη μικρή αυτή «αθλητική παρένθεση», μέσα στις διακοπές της, συνδυάζοντας τη χαλάρωση με αυτό που αγαπά περισσότερο. Άλλωστε, η αγάπη για τον αθλητισμό και η πειθαρχία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία της μέχρι σήμερα.

