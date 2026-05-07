Την έντονη ενόχλησή της εξέφρασε η Εβελίνα Νικόλιζα μέσα από ένα αιχμηρό βίντεο στο Instagram, απαντώντας στα σχόλια της εκπομπής “Happy Day” για την προσωπική της ζωή. Η γνωστή YouTuber ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με όσα ειπώθηκαν στο πάνελ της Σταματίνας Τσιμτσιλή, κατηγορώντας την εκπομπή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις δηλώσεις της γύρω από τις εφαρμογές γνωριμιών.

«Θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ ήρεμα, αν και είμαι αρκετά εκνευρισμένη αυτή τη στιγμή. Μου στείλατε ένα βίντεο και μου υπενθυμίσατε τους λόγους που δεν βλέπω τηλεόραση. Είχα πάει σε μια παράσταση στο θέατρο που είναι και παράσταση φίλων, οπότε δεν είχα κάποιο σκοπό να κάνω δηλώσεις. Έκανα δηλώσεις στις κάμερες, γιατί ήθελα να πω και δυο πράγματα για την παράσταση, να στηρίξω τους φίλους που ήμουν εκεί. Θα μου πείτε, έπαιξε κάτι από αυτά που είπα για την παράσταση; Όχι, προφανώς. Αλλά οι δημοσιογράφοι που έκαναν τις ερωτήσεις, είχαν δει το βίντεο μου για τις dating εφαρμογές, οπότε μου έκαναν κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό.

Απάντησα με λίγο χιούμορ, είπα αυτά: “Έχουμε μάθει να το θεωρούμε αυτό λίγο ταμπού. Στην Ελλάδα είναι ταμπού βασικά, στο εξωτερικό δεν είναι. Αλλά οι εφαρμογές γνωριμιών είναι αν κάποιος θέλει να γνωρίσει, οπότε εγώ ήμουν σε μία κατάσταση που ήθελα να γνωρίσω. Το έκανα. Κουβά πήγαμε, δεν πειράζει. Όλα για τον άνθρωπο είναι. Συνεχίζουμε δυναμικά”. Και θέλω να ακούσετε τη συζήτηση που έγινε αφού έπαιξαν οι δηλώσεις μου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Happy Day, και θα το συζητήσουμε μετά»

Στο επίμαχο απόσπασμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε πως στο εξωτερικό οι εφαρμογές γνωριμιών είναι πιο συνηθισμένες, με τους Κώστα Φραγκολιά και Δημήτρη Παπανώτα να αφήνουν αιχμές ότι έχουν «συγκεκριμένο σκοπό», υπονοώντας το σεξ. Η παρουσιάστρια έσπευσε να αλλάξει θέμα, ωστόσο τα σχόλια δεν έμειναν αναπάντητα.

Η Εβελίνα Νικόλιζα ξεκαθάρισε ότι τα dating apps δεν περιορίζονται σε έναν μόνο σκοπό και πως πολλοί άνθρωποι δημιουργούν ουσιαστικές σχέσεις μέσα από αυτά: «Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ ως δικαιολογία για όλο αυτό στο μυαλό μου είναι, ότι αυτή η συζήτηση έγινε από ανθρώπους που θέλαν να φανούν super cool και να κάτσουν με τη νεολαία στο κυριακάτικο τραπέζι, γιατί όσα ειπώθηκαν ήταν άσχετα και αχρείαστα. Είδαμε όλοι να κάθεται μία παρέα στην τηλεόραση και να συζητάνε πάνω στις δηλώσεις μου (που είπα ότι έχω προφίλ σε dating apps) πόσο άβολο είναι τώρα αυτό που το συζητάμε και δεν είναι σωστό που τα dating apps είναι μόνο για σεξ;

Πρώτον: μπορεί ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Δημήτρης Παπανώτας να τα χρησιμοποιούν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Εγώ δεν το κάνω έτσι, και δεν το κάνουν έτσι και πάρα πολύς άλλος κόσμος. Δηλαδή έχω φίλους που έχουν παντρευτεί, που έχουν κάνει σχέσεις… Εγώ έχω κάνει σχέσεις από εκεί! Και μιλάμε για ακόμα μία φορά για ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο και παρουσιάζουν πράγματα που νομίζουν, ως πράγματα που γνωρίζουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμένα να διευκρινιστεί ότι, πρώτον, αυτό που είπαν δεν ισχύει, γιατί το είπαν ως θέσφατο.

Kαι συγκεκριμένα, το είπαν για εμένα, γιατί οι δικές μου δηλώσεις έπαιζαν εκείνη την ώρα, έπαιζε το πλάνο μου παράλληλα! Που είναι πολύ ΟΚ κάποιος να τα χρησιμοποιεί για αυτό, αλλά δεν έχουν φτιαχτεί γι’ αυτό, ούτε χρησιμοποιούνται από όλους μόνο γι’ αυτό! Και επειδή υπάρχει πολλή μοναξιά εκεί έξω και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τους είναι εύκολο να κοινωνικοποιηθούν σε μαγαζιά έξω, να πιάσουν την κουβέντα, να πλησιάσουν ανθρώπους, ή να αφήσουν άλλους ανθρώπους να τους πλησιάσουν, υπάρχει αυτός ο τρόπος που με τους γρήγορους ρυθμούς ζωής που έχουμε σε αυτή τη φάση όλοι, δίνει έναν τρόπο και μία ευκαιρία λοιπόν, και σε όλους εμάς, να γνωρίσουμε ανθρώπους.

Πώς τους δείχνεις με το δάχτυλο όλους αυτούς και δημιουργείς αυτό το ταμπού εσύ πάλι από την αρχή, ενώ παλεύουμε όλοι οι υπόλοιποι να εξηγήσουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα; Ενώ, πρακτικά, δεν ξέρεις και την τύφλα σου απ’ ό,τι βλέπουμε! Επίσης υπάρχει κι άλλο ένα επιχείρημα που στο μυαλό μου είναι πολύ σημαντικό, και δεν ξέρω αν σας περνάει από το μυαλό, αν και θα ‘πρεπε. Παιδιά, βλέπουν οι γονείς μου! Και είτε είμαι 37, είτε ήμουν 27, είτε 47, είτε 57, κάθεστε και συζητάτε στην τηλεόραση για το ότι “Ναι, άβολο τώρα μωρέ που… Άρα έχει μπει γι’ αυτό, δεν είναι περίεργο που βάζει το όνομά της;”. Είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό; Που δεν έχω κανένα πρόβλημα, αν νιώσω την ανάγκη να το κάνω κι αυτό, δεν το θεωρώ κακό. Απλώς, το θεωρώ κακία εκ μέρους σας. Επίσης, έχω μεγάλη αμφιβολία σχετικά με το αν θα γινόταν η ίδια ακριβώς συζήτηση, αν ήμουν άντρας».

