Στο κοσμοπολίτικο St. Moritz, η Ευγενία Νιάρχου παρέθεσε ένα exclusive δείπνο προς τιμήν της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου. Μέσα σε ένα σκηνικό απαράμιλλης αλπικής κομψότητας, οι δύο στενές φίλες και εκπρόσωποι της ελληνικής ελίτ στο εξωτερικό, υποδέχθηκαν εκλεκτούς καλεσμένους, γιορτάζοντας τη δημιουργικότητα και τη μεταξύ τους σχέση σε μια βραδιά που “έλαμψε” από υψηλή αισθητική.

Αφορμή της βραδιάς ήταν η παρουσίαση της νέας τσάντας Cuoricino του οίκου Bvlgari — ενός statement αξεσουάρ που αποπνέει ρομαντισμό και θηλυκότητα, και το οποίο παρουσιάστηκε μέσα σε ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή.

Ευγενία Νιάρχου, Φραντσέσκα Βερσάτσε

Ένα σκηνικό βγαλμένο από ρομαντικό παραμύθι στήθηκε στο ιστορικό Kulm Hotel St. Moritz, με το art de la table να κλέβει τις εντυπώσεις. Η παλέτα του κόκκινου συνδυάστηκε αριστοτεχνικά με παστέλ πινελιές, ενώ τα φίνα κρύσταλλα και οι θεατρικές ανθοσυνθέσεις μετέτρεψαν το δείπνο σε μια εμπειρία υψηλής αισθητικής.

Μαριάννα Λαιμού, Λένα Οικονομίδη

Οι καλεσμένες του δείπνου

Η Μαίρη Κατράντζου, εμφανώς ανανεωμένη, απήλαυσε τη ζεστή φιλοξενία της Ευγενίας Νιάρχου, σε έναν χώρο όπου η κλασική πολυτέλεια του ξενοδοχείου συνάντησε το τολμηρό όραμα του οίκου Bvlgari.

Στο τραπέζι κάθισαν γυναίκες με έντονη παρουσία στον χώρο της μόδας και της διεθνούς κοινωνικής σκηνής, ανάμεσά τους η Μάγια Ζαφειροπούλου-Μαρτίνου, η Alice Naylor-Leyland, η Λάουρα Τσουκαλά, η Mafalda Kahane, η Tania El Chiaty, η Heloise Nabon, η Inge Theron, η Dina Amer, η Narmina Marandi, η Coco Brandolini D’Adda, η Μαριάννα Γουλανδρή-Λαιμού, η Λένα Οικονομίδη και η Francesca Versace, μαζί με ακόμη περισσότερες καλεσμένες από τον διεθνή κύκλο του brand.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν ύμνο στη γυναικεία ενέργεια, τη δημιουργικότητα και τους δυνατούς δεσμούς φιλίας, συνδυάζοντας άψογα τη λάμψη της υψηλής μόδας με τη ζεστασιά μιας αυθεντικής, γυναικείας συνάντησης.

