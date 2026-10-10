Στα άκρα οδηγείται η δημόσια διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις. Για την εκρηκτική αυτή κόντρα μίλησε η Εύη Δρούτσα, η οποία γνωρίζει καλά τους δύο καλλιτέχνες από την πολυετή συνεργασία και την προσωπική επαφή που είχε μαζί τους.

Φιλοξενούμενη το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Mega Non-stop», η γνωστή στιχουργός σχολίασε τις εξελίξεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Σε κάθε χωρισμό τους, η Άννα ήταν αυτή που έκανε πίσω».

«Με την Άννα, τότε που είχε χωρίσει με τον Καρβέλα και μου είχε ζητήσει αυτός να της γράψω κάτι τραγούδια, κάναμε παρέα. Είχε μια σχέση τότε. Πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε, δε μίλαγε ο ένας για τον άλλον. Πηγαινοερχόταν η Άννα στο Λονδίνο που ήταν ο Νίκος τότε. Γύρισα μια μέρα και της είπα να πάμε στην εταιρεία να μιλήσουμε για τον δίσκο, τη ρώτησα αν έχει τελειώσει με τον Νίκο και μου λέει, “ναι, ναι”. Τη χάνω κάποια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Τη βρίσκω σε ένα δωμάτιο και μίλαγε με τον Νίκο. Και της λέω, “είναι που δε θα έπαιρνες τον Νίκο. Τον πήρες να σου πει τι να γράψεις στο εξώφυλλο”» αποκάλυψε η Εύη Δρούτσα.

«Η Άννα όταν έκανε ο Νίκος το δεύτερο παιδί, τη βλέπω σε ένα μπαρ και με φώναξε να μου δείξει φωτογραφία του μωρού. Χαιρόταν με τη χαρά του.» είπε σε άλλο σημείο.

Τέλος, η Εύη Δρούτσα ανέφερε: «Ο Νίκος έκανε πάντα ό,τι ήθελε…Είναι εξωτερικός ο παράγοντας που τους έφτασε εδώ. Και απορώ πώς η Άννα θαμπώνεται με κάποια πράγματα που τα έχει πολλά…Μπορεί να κάνει παρέα τώρα με κάποιους που ο Νίκος διαφωνεί».

govastiletto.gr -Η Εύη Δρούτσα τα λέει «έξω από τα δόντια» – Η κριτική στους καλλιτέχνες