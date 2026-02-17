Ο Akylas με το «Ferto» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Sing For Greece» που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2026, τον Μάιο στη Βιέννη. Ο 27χρονος τραγουδιστής, που ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις δύο επιτροπές φτάνοντας στην πρώτη θέση.

Πώς σχολίασε η Εύη Δρούτσα τη νίκη του Ακύλα;

Η Εύη Δρούτσα μια μέρα μετά τη νίκη του Akyla στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision 2026 έκανε «καυστικές» δηλώσεις στο Πρωινό για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού αλλά και τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τον Μάιο.

«Είδα έναν πολύ καλό τελικό με λάθος ακουστική», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα για τον Εθνικό Τελικό κατά τον οποίο υπήρξαν διάφορα προβλήματα και με τον ήχο, πριν πει την άποψή της για τον νικητή Akyla.

Και συνέχισε λέγοντας για τον Akyla: «Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος;»

Η γνωστή στιχουργός ανέφερε επίσης πως ο Ακύλας θα πρέπει να βρει ένα διαφορετικό look για την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, καθώς αν κρατήσει το ύφος που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη της θα παρεξηγηθεί:

«Αυτός πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι, να κάνει αυτά που θέλει, γιατί δεν ξέρω αν τραγουδάει. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Να βρει ένα άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Διάλεξε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ακραίο, δεν στηρίζεται ένα τραγούδι από τέτοιο ντύσιμο. Όσοι τον ψήφισαν, ίσως θεώρησαν ότι είναι κάτι εκτός όλων των άλλων, γιατί τραγούδι δεν ήταν».

Δείτε τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα μετά το 1:34

Να σημειώσουμε πως δεύτερος τερμάτισε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea» και τους 24 βαθμοί, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», με 23 βαθμούς.

Η Εύη Δρούτσα από την αρχή στήριζε τον Good Job Nicky και δεν είδε με καλό μάτι την επιλογή του Ακύλα για την φετινή Eurovision.

