Η Εύη Δρούτσα είναι γνωστό ότι «δεν μασά» τα λόγια της.

Η γνωστή στιχουργός έχει βρεθεί αρκετές φορές στην επικαιρότητα, καθώς έχει εκφράσει την άποψή της δημόσια για διάφορους καλλιτέχνες, χωρίς να φοβάται τις αντιδράσεις κανενός.

Έχοντας γράψει αμέτρητες επιτυχίες, η ίδια όταν βρίσκεται μπροστά στις κάμερες δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Ατάκες που άφησαν εποχή, σχολιασμοί που συζητήθηκαν και κριτικές που έγραψαν ιστορία, είναι μέρος… του «βιογραφικού» της.

Ας δούμε ποιες ξεχώρισαν:

Akylas

Mια μέρα μετά τη νίκη του Akyla στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision 2026 η ίδια έκανε «καυστικές» δηλώσεις στο Πρωινό για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά και τον ίδιο τον τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό τον Μάιο.

«Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος; Να βρει ένα άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος».

Eurovision 2022

Το 2022 μας εκπροσώπησε η Amanda και όπως φαίνεται, η στιχουργός από τότε υποστήριζε τον Good Job Nicky και φάνηκε ότι δεν ήταν σύμφωνη με τη συμμετοχή εκείνης της χρονιάς.

«Είχαμε τον Good Job Nicky. Μπορούσαμε να πάμε με αυτόν στη Eurovision, δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγαμε. Επειδή είναι γιος του Πάριου; Καλό είναι να ψηφίζει το κοινό. H Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλές φωνές και είναι ντροπή μας που δεν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους μπροστά».

Marseaux

«Πού την θυμήθηκες τώρα; Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ’ όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό».

Μαρίνα Σάττι

«Αυτά που κάνει η Μαρίνα Σάττι τα κάνει για να βγάλει λεφτά, γιατί έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά απ’ αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να τον πάρεις στα σοβαρά. Ένα σωστό πράγμα είπε. Είπε “τάπα”. Είναι τάπα η κοπέλα».

«Πρέπει να είναι κομπιουτεράδικο ένα τραγούδι για να μη βαριόμαστε; Είναι όλο κομπιουτεράδικο. Βραβείο πρέπει να πάρουν που το έγραψαν 9 στιχουργοί, για το πώς τα συνδέσανε όλα».

SNIK

«Καλά έκανε το ΕΣΡ και κάλεσε τους τράπερ για ακρόαση. Αυτοί κατέστρεψαν τα παιδιά. Αν ήμουν η μαμά του Snik, θα του έριχνα πέντε σφαλιάρες».

Καλομοίρα

«Πολύ καλό παιδάκι η Καλομοίρα. Σαν παιδάκι τη βλέπω ακόμα. Να κάνει τι η Καλομοίρα στο Fame Story; Να κρίνει τα παιδιά; Η Καλομοίρα coach; Έλα σε παρακαλώ, θα γίνει coach η Καλομοίρα… Αφού η Καλομοίρα ακόμα μαθαίνει».

Αργυρός – Φουρέιρα

«Οι νέοι καλλιτέχνες δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα, το μόνο που θέλουν είναι να βγουν μπροστά. Τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Fame Story τον “έκοψα”, γιατί δεν ήταν καλός. Δούλεψε όμως τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια, που μου λέει κάποιος “καλά, πες ότι έλεγες κάτι στον Αργυρό, τι θα του έλεγες;” και είπα: θα τον έπαιρνα να τον φιλήσω για αυτό που κάνει. Δούλεψε! Το ίδιο και η Φουρέιρα, δούλεψε! Ήρθε εδώ και δεν ήξερε ούτε λέξη ελληνικά. Θα πω και κάτι που το έχει πει: έτρωγε χωρίς να έχει φαΐ. Αυτούς τους ανθρώπους, εγώ τους βγάζω το καπέλο».