Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στην κάμερα του «Happy Day» του ALPHA, η Φαίη Μαυραγάνη σχολίασε καίρια θέματα της τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Η έμπειρη δημοσιογράφος μίλησε ανοιχτά για την πρόωρη διακοπή αρκετών εκπομπών αυτή τη σεζόν, τονίζοντας τις δυσκολίες του ανταγωνισμού. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι τα γενικά χαμηλά νούμερα τηλεθέασης φέτος δείχνουν ότι το κοινό είναι πιο απαιτητικό.

«Η φετινή τηλεοπτική σεζόν είναι πολύ άγρια με πολλές εκπομπές που ξεκίνησαν και υπάρχει αυτή η δυσκολία με τα νούμερα. Βλέπω εκπομπές να κόβονται και να μένει ο κόσμος χωρίς δουλειά. Όταν μια εκπομπή δεν έχει αναμενόμενα ποσοστά τηλεθέαση είναι αναπόφευκτο το κόψιμο. Πάντα γινόταν όχι μόνο φέτος», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Ωστόσο, ανέφερε πως στάθηκε αρκετά τυχερή μέχρι τώρα στις συνεργασίες της και δεν έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο: «Ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί να μου πουν ότι κόβεται η εκπομπή μου», επισήμανε.

Όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της, Νίκο Μάνεση, ο οποίος έχει επίσης δική του ενημερωτική εκπομπή σε άλλο κανάλι, και για το ενδεχόμενο να βρεθούν μαζί σε κάποιο πλατό στο μέλλον, δήλωσε: «Είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον σύζυγό μου».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φαίη Μαυραγάνη παρουσιάζει την εκπομπή «Καλημέρα» στο ΣΚΑΪ από την περασμένη σεζόν και σε δηλώσεις της είχε αποκαλύψει πως το συμβόλαιό της με τον σταθμό είναι διετές, επομένως στο τέλος αυτής της χρονιάς λήγει η συμφωνία τους και θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις για το μέλλον της.