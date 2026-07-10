Η Φαίη Σκορδά εντυπωσίασε με την παρουσία της σε λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Sani Resort, στη Χαλκιδική.

Η παρουσιάστρια επέλεξε μια εμφάνιση αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στη μόδα.

Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο του οίκου Dolce & Gabbana, αποτελούμενο από κοντό σορτς και ασορτί τοπ με τα χαρακτηριστικά έντονα μοτίβα του ιταλικού brand.

Το look ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, ενώ οι ψηλοτάκουνες γόβες ολοκλήρωσαν μια εμφάνιση που κινήθηκε ανάμεσα στην κομψότητα και το σύγχρονο glamour.

Η παρουσιάστρια απέσπασε θετικά σχόλια για τη στιλιστική της επιλογή, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της ελληνικής showbiz.

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