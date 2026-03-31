Ο επικείμενος γάμος της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της και γνωστό αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη αναμένεται σε λίγες εβδομάδες και σύμφωνα μάλιστα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρόταση γάμου έχει ήδη πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό, με τον γνωστό αρχιτέκτονα να κάνει το μεγάλο βήμα από το καλοκαίρι του 2024. Από τότε, ο γάμος βρίσκεται στα σχέδιά τους, με το ζευγάρι να προχωρά διακριτικά αλλά σταθερά προς τη μεγάλη μέρα.

Το μυστήριο δεν θα αργήσει να γίνει, καθώς πληροφορίες θέλουν τον γάμο να προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα, πιθανότατα μετά το Πάσχα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως θα πρόκειται για μια όμορφη αλλά προσεγμένη τελετή, με συγγενείς, φίλους και λίγους εκλεκτούς καλεσμένους.

Πολλοί θεωρούν πως η Φαίη Σκορδά βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επιλογής νυφικού, δοκιμάζοντας στυλ και γραμμές, μέχρι να καταλήξει στο ιδανικό φόρεμα για τη δική της μεγάλη στιγμή.

