Στο Μονακό ταξίδεψε η Φαίη Σκορδά προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη μαγεία του Grand Prix της Formula 1.

Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από τους αγώνες, αλλά και από τις στιγμές χαλάρωσής της.

Μεταξύ άλλων, απόλαυσε τον καφέ της στο Zia at Odyssey, το φημισμένο ιταλικό εστιατόριο που βρίσκεται δίπλα στην εντυπωσιακή πισίνα του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Hôtel Métropole Monte-Carlo.

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govastiletto.gr -Φαίη Σκορδά: Η αντίδραση στις ευχές της Κατερίνας Καινούργιου