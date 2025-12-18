Σε μία εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση προχώρησε η Φανή Χαλκιά καλεσμένη στο vidcast “Legit” της Δάφνης Καραβοκύρη. Η χρυσή Ολυμπιονίκης άνοιξε την καρδιά της για την οικογενειακή της ευτυχία πλάι στον Λούη Καραμάνο και τα δύο τους παιδιά, ενώ δεν δίστασε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην πολυτάραχη περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, μιλώντας ανοιχτά για το σκάνδαλο ντόπινγκ που σημάδεψε την καριέρα της.

Για το θέμα του ντόπινγκ, η Ολυμπιονίκης εξομολογήθηκε: «Δεν ξέρω αν άφησε σκιά πάνω μου το σκάνδαλο του ντόπινγκ. Ίσως να μου άφησε κάποια σκιά, ότι δεν με καλούσαν στα σουαρέ της ΕΟΕ. Πόσο να με επηρεάσει αυτό; Καθόλου. Λίγο-πολύ με είχε βολέψει που καθόμουν δύο χρόνια, έκανα πράγματα που γούσταρα πολύ. Και τον αθλητισμό τον γουστάρω, αλλά στο τέλος οι άνθρωποι σου λείπουν».

Σε διαφορετικό σημείο η Φανή Χαλκιά μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Λούη Καραμάνου, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος πριν από περίπου ένα χρόνο και βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης.

Όπως αποκάλυψε, είπε από την αρχή την αλήθεια στα παιδιά της: «Πάντα τους λέω την αλήθεια, δεν μπορώ να τα παραμυθιάζω για κανένα λόγο, νομίζω ότι το πληρώνεις αργότερα. Με ρωτούσαν πώς είναι και πότε θα γυρίσει σπίτι. Εγώ αποφάσισα ότι θα είμαι ψύχραιμη γιατί έχω δύο πιτσιρίκια σπίτι και τα παιδιά όταν με βλέπουν καλά, είναι αισιόδοξα».

Για τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σοβαρή περιπέτεια του συζύγου της, τόνισε: «Με πήρε τηλέφωνο ένας κοινός μας φίλος και το είπε. Δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν πέρα απ’ το τι θα κάνω για να είναι τα πιτσιρίκια μου καλά και να γίνει ο Λούης καλά. Ήταν ένα λευκό πανί και πήγαινα ώρα-ώρα».

Η Φανή Χαλκιά συμπλήρωσε πως: «Προφανώς έχω στενοχωρηθεί και έχω κλάψει, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε συνάρτηση με τα παιδιά και τους φίλους μου. Είναι κάποιες συνθήκες στη ζωή όπου πρέπει να πάρεις κάποια απόφαση για το πώς λειτουργείς. Κάθε μέρα με κατακλύζει το συναίσθημα της μοναξιάς, ότι είμαι μόνη με δύο παιδιά. Δεν έχει υπάρξει μέρα να μην το σκεφτώ προφανώς, κι ας πηγαίνει καλύτερα ο Λούης και έχει βελτίωση».

Μοιράστηκε επίσης τις πρώτες στιγμές με τον Λούη Καραμάνο, από τη γνωριμία τους το 2017 μέχρι την πρώτη εγκυμοσύνη της: «Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά και δεν θα παντρευτώ. Και να έκανα, μια χαρά θα περνούσα, προέκυψε. Μου ήρθε κάπως ξαφνικά. Όταν κατάλαβα πως είμαι έγκυος, έπαθα σοκ, γιατί νόμιζα στην αρχή πως ξεκινάει η εμμηνόπαυση πρόωρα. Ήμασταν δύο μήνες μαζί, οδηγούσα και του το είπα -οδηγούσα εγώ για να μην κάνει εκείνος καμία στραβοτιμονιά. Άρχισε να γελάει, δεν κατάλαβα γιατί».

Η δεύτερη εγκυμοσύνη συνέπεσε με την περίοδο του σκληρού Covid, αλλά όπως εξήγησε η Φανή Χαλκιά, αυτό τη βοήθησε: «Όταν γεννάς το πρώτο παιδί νομίζεις ότι σταματάει η ζωή, επειδή είσαι στο σπίτι με το μωρό, ενώ όλων των υπολοίπων συνεχίζεται, το ένιωσα πολύ έντονα. Στο δεύτερο παιδί είχε σταματήσει η ζωή όλων, οπότε πήρα την εκδίκησή μου για το πρώτο και ήμουνα πολύ χαρούμενη. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα καθίσει κανείς μας τόσο καιρό. Γέννησα Μεγάλο Σάββατο του 2020».

Κλείνοντας, η Φανή μίλησε για την προσμονή της να ξαναβρεθεί η οικογένεια μαζί: «Μου έχουν λείψει τα γέλια μας, τα πειράγματά μας και η καθημερινότητα, περιμένω να τον δω (σ.σ. τον Λούη Καραμάνο) να παίζει ξανά με τα πιτσιρίκια».

