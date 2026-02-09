Το Super Bowl LX πλημμύρισε από λάτιν ρυθμούς, δημιουργώντας μια αξιοσημείωτη αντίθεση με την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα των ΗΠΑ. Ενώ η κυβέρνηση του Donald Trump προωθεί μια αυστηρή ατζέντα, το σόου του ημιχρόνου λειτούργησε ως μια γιορτή της διαφορετικότητας, μαγνητίζοντας το παγκόσμιο κοινό.

Απόλυτοι νικητές του αγώνα ήταν οι Seattle Seahawks που κατέκτησαν το Super Bowl, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με τους New England Patriots, όπου επικράτησαν με 29-13, ενώ στο Halftime Show, οι εμφανίσεις του Bad Bunny και της Lady Gaga να κάνουν το κοινό να παραληρεί και τον Ντόναλντ Τραμπ, έξαλλο.

Οι Seattle Seahawks επικράτησαν με 29-13 των New England Patriots στον τελικό του αμερικανικού NFL στο Levi’s Stadium, με το Σιάτλ να εκδικείται για την ήττα στο Super Bowl του 2015 από τους Patriots και να κατακτά το Lombardi Trophy για δεύτερη φορά.

Η εμφάνιση του Πορτορικανού καλλιτέχνη Bad Bunny στο διάσημο αμερικανικό σόου ήταν γεμάτη latin ρυθμούς, αλλά και έντονα πολιτικά μηνύματα, στέλνοντας ισχυρές δηλώσεις για τη λατινοαμερικανική κοινότητα, τη μετανάστευση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό

Η σκηνή του Super Bowl μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό, με φοίνικες και φυλλώματα που παρέπεμπαν στη γενέτειρα του Bad Bunny, το Πουέρτο Ρίκο. Με ένα λευκό outfit και μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο χέρι, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την εμφάνισή του με το τραγούδι “Tití Me Preguntó”, δηλώνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα της παράστασης «Que Rico es ser Latino» (Πόσο ωραίο είναι να είσαι Λατίνος).

Lo único más poderoso que el odio, es el amor. The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Με τον ίδιο πολιτικό αέρα, ο Bad Bunny συνέχισε την εμφάνισή του με το “Yo Perreo Sola”, που έγινε ύμνος κατά της παρενόχλησης και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του άλμπουμ YHLQMDLG. Το τραγούδι, που αναδείχθηκε σε σύμβολο της παγκόσμιας κουλτούρας κατά την πανδημία, στέλνει το δικό του μήνυμα για την ισότητα και τον σεβασμό.

Καταδίκη της ICE

Ωστόσο, το πιο έντονο πολιτικό μήνυμα ήρθε με την επιλογή του τραγουδιού “Nuevayol”, που τιμά τη λατινική κουλτούρα και τη διασπορά των Πορτορικανών στη Νέα Υόρκη. Ένα σημαντικό στιγμιότυπο της παράστασης ήταν όταν, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, προβαλλόταν σε οθόνες πίσω από τον καλλιτέχνη απόσπασμα από την ομιλία του στα Βραβεία Grammy, στην οποία καταδίκασε τις πολιτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE).

BREAKING: Bad Bunny just ended his #SuperBowl performance by saying “God Bless America.” MAGA’s lies about this being an “anti-American” performance were bullshit and Bad Bunny just made them all look like fools. pic.twitter.com/BnZv6Ii4gu — Trump Lie Tracker (Commentary Account) (@MAGALieTracker) February 9, 2026

Σε μια ακόμα δυνατή αναφορά στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ο Bad Bunny ενσωμάτωσε και ήχους από το βιντεοκλίπ του “Nuevayol“, όπου η φωνή του προέδρου Donald Trump ζητάει συγγνώμη από τους μετανάστες, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα εναντίον της αντι-μεταναστευτικής πολιτικής.

Το show δεν ήταν μόνο μια μουσική παράσταση, αλλά και μια δήλωση για την πολιτισμική ταυτότητα και τα δικαιώματα των Λατίνων στην Αμερική.

Lady Gaga, Bruno Mars & Ricky Martin

Η βραδιά είχε και άλλες αξιόλογες στιγμές, όπως η εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία συμμετείχε σε ένα ντουέτο με τον Bruno Mars, αποδίδοντας το τραγούδι “Die With A Smile” με latin ενορχήστρωση. Η Gaga δεν παρέλειψε να χορέψει με τον Bad Bunny, δημιουργώντας μια ακόμα γέφυρα μεταξύ των πολιτισμών και των μουσικών κόσμων.

Lady Gaga joined Bad Bunny for the Super Bowl halftime show with a Latin performance of “Die With A Smile.” #SuperBowl pic.twitter.com/lt3gQkelH1 — Lady Gaga Media (@ladygagamedia) February 9, 2026

Η παρουσία του Ricky Martin πρόσθεσε μια ακόμη διάσταση στη βραδιά, με τη μουσική και την πολιτική διάσταση να συνυπάρχουν αρμονικά.

Παρά τις ισχυρές πολιτικές αναφορές που συχνά συνόδευαν τις εμφανίσεις των Green Day, αυτή τη φορά οι στίχοι τους περιορίστηκαν σε πιο γενικά μηνύματα.

Το τραγούδι Holiday, για παράδειγμα, απέφυγε την αναφορά στον Τζορτζ Μπους, ενώ το “American Idiot” δεν περιείχε καμία αλλαγή στους στίχους, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες ζωντανές εμφανίσεις τους.

