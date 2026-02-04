Μία πολύ ωραία συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος» πραγματοποιήθηκε στο NOX το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η εν λόγω πρωτοβουλία αγάπης ήταν από τη μαθήτρια Εύα Κοταρίδη, στο πλαίσιο του Personal Project της (Α’ Λυκείου).

Δέσποινα Βανδή-Εύα Κοταρίδη-Αντώνης Ρέμος

Αυτή η πρωτοβουλία «αγκαλιάστηκε» από τον Αντώνη Ρέμο, την Δέσποινα Βανδή και τον Χρήστο Μάστορα, οι οποίοι είχαν ετοιμαστεί να ανέβουν στη σκηνή και να τραγουδήσουν στον κόσμο, ωστόσο τελευταία στιγμή ο τρίτος τους ακύρωσε.

Τι συνέβη με τον Χρήστο Μάστορα πριν τη συναυλία

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο πλατό του Happy Day, ο Χρήστος Μάστορας ακύρωσε την εμφάνισή του καθώς ανέβασε πυρετό, ωστόσο, η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε πως την πληροφόρησαν πως τον είδαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κέντρο της Αθήνας.

«Η πρόσκληση ήθελε τους τρεις καλλιτέχνες… τι έγινε και ακύρωσε… λέει πως είχε πυρετό», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να αποκαλύπτει: «Πληροφορίες μου λένε ότι κάπου εθεάθη το απόγευμα… μήπως πήγαινε στον γιατρό; Για να τον έχει δει κάποιος να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα ης ίδιας ημέρας, για να λέει ο Γιώργος πριν μια ώρα από την έναρξη τρεις θα τραγουδήσουν, σημαίνει ότι κάτι έγινε τελευταία στιγμή».

Να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι η μόνη φορά που έχει ακυρωθεί εμφάνισή του σε συναυλία. Το 2024 η Μαρινέλλα τον είχε θέσει εκτός.

Λίγο αργότερα στο Happy Day είχαν εξελίξεις, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να αποκαλύπτει πως: «Επίσημα λένε ότι ο Χρήστος Μάστορας είναι άρρωστος και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει μέχρι ην Παρασκευή ακυρώνονται».

