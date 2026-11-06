«Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά, θηλυκότητα με μαγκιά, και μια παρουσία που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, γεμίζει ακόμη την οθόνη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις Μάρθες που αγαπήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ. Οι λέξεις αυτές κατάφεραν να συγκινήσουν τους χιλιάδες θαυμαστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίοι έσπευσαν να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα αγάπης και θαυμασμού στα σχόλια.

Η Μάρθα Καραγιάννη, η οποία υπήρξε μία από τις πιο λαμπερές, πληθωρικές και αγαπητές πρωταγωνίστριες των μουσικών κωμωδιών του Γιάννη Δαλιανίδη, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με το ταλέντο, τον αυθορμητισμό και τον εκρηκτικό της χορό.

Αυτή η ανάρτηση αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι, παρά την απώλειά της τον Σεπτέμβριο του 2022, η «Μάρθα της καρδιάς μας» συνεχίζει να παραμένει ζωντανή μέσα από τα διαχρονικά έργα της, συνεχίζοντας να χαρίζει γέλιο και συγκίνηση σε παλιές και νέες γενιές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

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