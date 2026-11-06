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Η Φίνος Φιλμ επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της Μάρθας Καραγιάννη με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και ποιητικό τρόπο, με αφορμή την επέτειο της γέννησής της στις 6 Νοεμβρίου.
Η θρυλική εταιρεία παραγωγής, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με τις χρυσές σελίδες της καριέρας της δημοφιλούς ηθοποιού, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα αφιερωματικό βίντεο με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της στη μεγάλη οθόνη. Το οπτικό υλικό συνοδεύτηκε από ένα κείμενο που αποτύπωσε με ακρίβεια την απαράμιλλη γοητεία και το σπάνιο ταπεραμέντο της.