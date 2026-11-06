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Η Φίνος Φιλμ επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της Μάρθας Καραγιάννη με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και ποιητικό τρόπο, με αφορμή την επέτειο της γέννησής της στις 6 Νοεμβρίου.

Η θρυλική εταιρεία παραγωγής, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με τις χρυσές σελίδες της καριέρας της δημοφιλούς ηθοποιού, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα αφιερωματικό βίντεο με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της στη μεγάλη οθόνη. Το οπτικό υλικό συνοδεύτηκε από ένα κείμενο που αποτύπωσε με ακρίβεια την απαράμιλλη γοητεία και το σπάνιο ταπεραμέντο της.

«Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά, θηλυκότητα με μαγκιά, και μια παρουσία που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, γεμίζει ακόμη την οθόνη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις Μάρθες που αγαπήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ. Οι λέξεις αυτές κατάφεραν να συγκινήσουν τους χιλιάδες θαυμαστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίοι έσπευσαν να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα αγάπης και θαυμασμού στα σχόλια.

Η Μάρθα Καραγιάννη, η οποία υπήρξε μία από τις πιο λαμπερές, πληθωρικές και αγαπητές πρωταγωνίστριες των μουσικών κωμωδιών του Γιάννη Δαλιανίδη, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με το ταλέντο, τον αυθορμητισμό και τον εκρηκτικό της χορό.

Αυτή η ανάρτηση αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι, παρά την απώλειά της τον Σεπτέμβριο του 2022, η «Μάρθα της καρδιάς μας» συνεχίζει να παραμένει ζωντανή μέσα από τα διαχρονικά έργα της, συνεχίζοντας να χαρίζει γέλιο και συγκίνηση σε παλιές και νέες γενιές.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

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