Στην εικόνα, η Τζένη Καρέζη εμφανίζεται σε ένα μπαλκόνι, ενώ πιο πίσω καθόταν η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη που την παρατηρούσε όσο εκείνη πόζαρε. Στη λεζάντα της ανάρτησης του στούντιο Κλεισθένης στο Instagram αναγράφεται: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το Στούντιο Κλεισθένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της την Θεώνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».

Δείτε τη φωτογραφία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

Η ηθοποιός πέθανε στις 26 Ιουλίου του 1992, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

govastiletto.gr – “Demons”: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της πάραστασης στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη»