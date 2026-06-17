Λίγες ημέρες πριν από τα επίσημα εγκαίνια του Barack Obama Presidential Center στο Σικάγο στις 19 Ιουνίου, η πρώην Πρώτη Κυρία τίμησε τη μνήμη της μητέρας της σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εκεί. Η μητέρα της, Μάριαν Ρόμπινσον, έφυγε από τη ζωή το 2024 σε ηλικία 86 ετών.

Για την περίσταση, η Michelle Obama και η επί χρόνια στυλίστριά της, Meredith Koop, συνεργάστηκαν με τον οίκο Acne Studios για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού κομματιού: μιας pencil φούστας μέχρι τη γάμπα, πάνω στην οποία ήταν τυπωμένο ένα πορτρέτο της μητέρας της από τα νεανικά της χρόνια.

Το σχέδιο βασίστηκε σε δημιουργία της συλλογής Φθινόπωρο 2026 του σκανδιναβικού brand και συνδυάστηκε με καφέ κοντομάνικο T-shirt και καφέ γόβες με μυτερή μύτη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Obama αποκάλυψε στο κοινό ότι η γυναίκα που απεικονιζόταν στη φούστα ήταν η μητέρα της.

Μάλιστα, εξήγησε πως ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama, είδε τη φούστα για πρώτη φορά λίγο πριν ανέβουν μαζί στη σκηνή, γεγονός που τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

Όπως ανέφερε χαριτολογώντας, ο Barack Obama δεν γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου ενδύματος και αιφνιδιάστηκε όταν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για το αγαπημένο πορτρέτο της Μάριαν Ρόμπινσον. Η επιλογή ήταν ακόμη πιο συμβολική, καθώς η μητέρα της Μισέλ είχε γεννηθεί στη South Side του Σικάγο, την περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το Obama Presidential Center.

Ποια ήταν η μητέρα της Michelle Obama

Η Μάριαν Ρόμπινσον υπήρξε μια καθοριστική παρουσία στη ζωή της οικογένειας Obama. Κατά τη διάρκεια των ετών στον Λευκό Οίκο, μετακόμισε μαζί τους στην Ουάσιγκτον και στάθηκε πολύτιμο στήριγμα για όλους. «Τη χρειαζόμασταν. Τα κορίτσια τη χρειάζονταν. Και τελικά έγινε ο βράχος μας σε όλη αυτή τη διαδρομή», είχαν γράψει οι Barack και Michelle Obama μετά τον θάνατό της.

Με αυτή τη συγκινητική εμφάνιση, η Michelle Obama κατάφερε να μετατρέψει ένα κομμάτι μόδας σε έναν βαθιά προσωπικό φόρο τιμής, κρατώντας τη μητέρα της συμβολικά κοντά της και υπενθυμίζοντας τη δύναμη που μπορεί να κρύβει ένα ρούχο.

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