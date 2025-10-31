Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, «Ansestea» ήταν Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το γνωστό μοντέλο, influencer και επιχειρηματίας μίλησε για την πορεία του από το GNTM μέχρι και σήμερα, ενώ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα. Μάλιστα δεν έκρυψε την πρόθεσή της να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση μαζί του.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο «Πρωινό», η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε, εάν «της έκανε αύριο πρόταση γάμου ο σύντροφός της».

Τότε, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε πώς όχι μόνο θα ανταποκρινόταν θετικά στο κεφάλαιο του γάμου, αλλά πως στο πρόσωπο του τραγουδιστή βλέπει έναν καλό πατέρα: «Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς ο Χρήστος. Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30».

Δείτε το βίντεο:

Ο γνωστός τραγουδιστής και το μοντέλο είναι ζευγάρι από το 2022. Αρχικά, οι δυο τους απέφευγαν να μιλούν για την προσωπική τους ζωή, μέχρι την στιγμή που ξεκίνησαν τις κοινές αναρτήσεις στα social media από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό και τις εξορμήσεις τους σε αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας, χαρακτηρίζοντας την πατρότητα ως την πιο συναρπαστική εμπειρία που θα μπορούσε να ζήσει.

«Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή και δεν σου το λέω επειδή θέλω ή το επιδιώκω, αλλά επειδή νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή», ανέφερε στη συνέντευξή του στο περιοδικό «Esquire».

govastiletto.gr – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έπιασε την ανθοδέσμη στο γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης