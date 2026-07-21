Η πρώην ραδιοφωνική παραγωγός που πλέον ζει μόνιμα με την οικογένειά της στη Λευκάδα είναι αρκετά ενεργή στα social media όπου μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές της ζωής της.

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου η Γιολάντα Διαμαντή δημοσίευσε δύο εικόνες με την 22χρονη κόρη της, Τζωρτζίνα, σε μία εκ των οποίων εμφανίστηκε να τη φιλάει στο μάγουλο.

«Η μεγαλύτερη κόρη, η μεγαλύτερη αγάπη» έγραψε η πρώην ραδιοφωνική παραγωγός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Για του λόγου το αληθές…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιολαντα Διαμαντη (@diamandiyolanda)

Η Γιολάντα Διαμαντή έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Γιώργο Καββαδά τρεις κόρες, την Τζωρτζίνα, τη Σίλια και την Αλεξάνδρα.



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