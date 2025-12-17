Ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν, το πρωί της Τετάρτης 17/12, στο Πρωινό με την υπόθεση με του γνωστού τραγουδιστή, που ακούγεται ότι θα τον καταγγείλουν για ασέλγεια.

Στην εκπομπή προβλήθηκαν, μάλιστα, και κάποιες δηλώσεις που έκανε πρώην εργαζόμενος νυχτερινού μαγαζιού, ο οποίος γνωρίζει τον τραγουδιστή και ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ του σωματοφύλακες, όπως έχει ακουστεί.

Ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος προανήγγειλε το θέμα, ανέφερε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη. Όμως, ξεκαθάρισε αφού προβλήθηκε το βίντεο ότι δεν πρόκειται για εκείνον και το είπε απλά εν τη ρύμη του λόγου, μιας και το είχε διαβάσει από δημοσιεύματα.

Ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, όταν προανήγγειλε το θέμα: «Μου είπε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε ποτέ του bodyguards και ότι αυτά είναι υπερβολές».

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, ο ίδιος ξεκαθάρισε την κατάσταση, για να μην υπάρξουν τυχόν παρεξηγήσεις: «Το όνομα που ανέφερα το είπα εν τη ρύμη του λόγου και δεν ισχύει, το διάβασα από δημοσιεύματα».

