Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια selfie με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη.

Η Νίκα, μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Με τις υπέροχες κυρίες μου», κάνοντας tag την Γκίλφοϊλ και την Κριθαριώτη, με τις τρεις γυναίκες να ποζάρουν στον φακό με χάρη.

Οι προαναφερόμενες κυρίες συναντήθηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο, όπου το παρών έδωσε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος χόρεψε μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ.