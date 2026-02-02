Η Heidi Klum κατάφερε με την εμφάνισή της στα 68α βραβεία Grammy να κλέψει την παράσταση!

Η 52χρονη Γερμανίδα καλλονή εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα στράπλες φόρεμα από latex στο χρώμα του δέρματος που αγκάλιαζε το σώμα της και δεν άφηνε πολλά στη φαντασία!

Το ύφασμα ήταν ανάγλυφο με ανατομικές λεπτομέρειες -μέχρι και τις ρώγες του στήθους- δημιουργώντας ένα γλυπτικό, σχεδόν “σμιλεμένο” αποτέλεσμα.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, το φόρεμα ήταν χειροποίητο και φτιάχτηκε με καλούπι από το σώμα της.

Σε βίντεο, μάλιστα, που δημοσίευσε, παρουσίασε το φόρεμα λικνιζόμενη μπροστά στους φωτογράφους και τις κάμερες.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος η Klum περπάτησε μόνη της στο carpet, σε αντίθεση με το 2025, όταν είχε στο πλευρό της τον σύζυγό της, Tom Kaulitz.

Η Heidi Klum είναι αναμφισβήτητα μία πολύ ωραία γυναίκα με μία άκρως επιτυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ και την τηλεόραση. Εμφανίσεις σαν αυτή που έκανε εχθές, κατά τη γνώμη μας, δεν έχουν να της προσθέσουν τίποτα, το αντίθετο κατάφερε να γίνει θέμα σχολιασμού αλλά με αρνητικό τρόπο!

Η εν λόγω εμφάνιση στα φετινά Grammys δεν είχε αισθητική και στυλ, η ίδια το μόνο που κατάφερε ήταν να συζητηθεί μέχρι εκεί. Εσάς πώς σας φάνηκε;

