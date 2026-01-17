Εκτός της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ βρίσκεται πλέον η Πέννυ Καβέτσου. Η δημοσιογράφος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με την κρατική τηλεόραση την Παρασκευή (16/1), επιλέγοντας να τοποθετηθεί δημόσια στα social media με μια ανάρτηση που περιείχε αιχμηρά σχόλια για την αποχώρησή της από το project.

Ειδικότερα, η Πέννυ Καβέτσου κοινοποίησε ένα Instagram story με φωτογραφίες της από το πρωινό μαγκαζίνο, πλάι στον Τάσο Ιορδανίδη, τη Ζωή Κρονάκη αλλά και άλλους συντελεστές της εκπομπής, σημειώνοντας τις καλές σχέσεις που διατηρεί μαζί τους αλλά πως η παραίτηση για την ίδια ήταν μονόδρομος για λόγους αξιοπρέπειας.

«Κάποια αντίο μπορεί να είναι δύσκολα! Κάποια όμως επιβάλλονται όταν σέβεσαι, εκτιμάς τον εαυτό σου και έχεις αξιοπρέπεια! Ζωή, Τάσο, Παναγιώτη είστε από τις καλύτερες παραγωγές. Άνθρωποι υποστηρικτικοί, συνεπείς, δοτικοί! Σας αγάπησα, είστε και θα είστε για πάντα στην καρδιά μου» ανέφερε η δημοσιογράφος και προσέθεσε: «Ζωή, σε αγαπώ πολύ και θα είμαι πάντα δίπλα σου (ξέρεις τις ωραίες συναλλαγές μας). Τάσο, έβαλες τα γυαλιά σε πολλούς… Είσαι ψυχάρα, δεν έχω λόγια για την αγάπη που μου έδωσες απλόχερα».

