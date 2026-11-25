Μια βραδιά αφιερωμένη στο θέατρο και την κωμωδία ήταν αυτή της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η ιδέα της χρονιάς» στο θέατρο Βρετάνια.

Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Γάλλου συγγραφέα Sébastien Castro, που έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στις θεατρικές σκηνές του εξωτερικού, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.

Ο Άκης Σακελλαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη συναντιούνται επί σκηνής σε μια ευρηματική κωμωδία παρεξηγήσεων, όπου η ζήλια, οι ανθρώπινες ανασφάλειες και η ανάγκη για έλεγχο γίνονται η αφορμή για τις πιο απρόβλεπτες καταστάσεις.

Το βράδυ της Δευτέρας, αγαπημένοι εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού, τηλεοπτικού και δημοσιογραφικού κόσμου έδωσαν το «παρών» στο θέατρο Βρετάνια, θέλοντας να παρακολουθήσουν την παράσταση και να στηρίξουν τους συντελεστές της.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρών είναι οι: Γιώργος Κιμούλης, Χάρης Ρώμας, Τίνα Μεσσαροπούλου, Γιώργος Μυλωνάκης, ο Παύλος Τσίμας με τη σύζυγό του, Θέμις Μπαζάκα, Αντώνης Καλογρίδης, Σοφία Κουρτίδου, Γιάννης Σεβδικαλής, Ματίνα Νικολάου, Θάνος Μπίρκος, Μελίνα Ασλανίδου, Θοδωρής Ρωμανίδης, Τάσος Παλαντζίδης, Ανδρέας Μικρούτσικος, Πάνος Κατσαρίδης, Βάλια Κυριαζή, Γιάννης Μώραλης, Γιώργος Βάλαρης,Υρώ Μανέ,Τάσος Νταϊόγλου κ.α.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Βικτόρ υποψιάζεται ότι η σύντροφός του, Στεφανί, ενδιαφέρεται για έναν γοητευτικό μεσίτη. Μια τυχαία συνάντηση με τον σωσία του άντρα που θεωρεί αντίζηλό του τού δίνει μια φαινομενικά εξαιρετική ιδέα.

Επιστρατεύει τον Τομά, έναν ερασιτέχνη ηθοποιό, αναθέτοντάς του να υποδυθεί τον μεσίτη, με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να απομυθοποιήσει στα μάτια της συντρόφου του τον άντρα που την έχει γοητεύσει.

Φυσικά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχε φανταστεί. Η εμφάνιση του πραγματικού μεσίτη, μια αδιάκριτη γειτόνισσα και οι διαρκείς εναλλαγές ταυτοτήτων ανατρέπουν κάθε σχέδιό του, δημιουργώντας μια απολαυστική συνθήκη θεατρικού χάους.

govastiletto.gr – Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στο Θέατρο Βρετάνια